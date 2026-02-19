恋の初期段階ってドキドキとモヤモヤが入り混じる複雑な時期。「彼は私のこと好きなのかな？」そんな女心を解き明かすヒントは、きっと男性の何気ない行動に隠されているでしょう。そこで今回は、男性の恋愛本能が表れた見逃し不可の「本命サイン」を紹介します。喜怒哀楽「さまざまな表情」を見せてくれる「今日の僕、ちょっとかっこよくない？」「実はね、こんな失敗談もあるんだ...」など、男性がさまざまな表情を見せてくれる