夫の不倫を疑い続ける時間は心を消耗させるものです。決定的な証拠はないのに、「もう耐えられない…」という感覚も強まっていくでしょう。その段階で、多くのサレ妻は無意識に行動を変え始めます。日常の観察が細かくなる帰宅時間、服装、スマホの置き方。以前なら気にしなかった夫の行動の細部に目が向くようになります。夫を問い詰める前に、まず状況を理解しようとする自然な反応です。感情より記録を優先する夫に対して違和感