ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。薄型・高性能・完全同期が可能。充電も操作も革命的【ロジクールジー】のマウスパッドがAmazonに登場!1ロジクールジーのマウスパッドは、電磁共鳴技術を応用したワイヤレス充電システムを搭載したゲーミングマウス