世界最高峰のバリスタ競技会「ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ」に3度出場したジャコモ・バンネリさんと、史上最年少でヨーロッパのラテアート王者となったピエトロ・バンネリさん兄弟が創設した、イタリア発のスペシャルティコーヒーブランド「Vannelli Coffee」(バンネリコーヒー)。【画像】イタリアでデザインされたシンプルかつモダンな店内のイメージ輝かしい経歴を持つ兄弟が手掛ける今大注目のコーヒーブランドだが