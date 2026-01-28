東北に今も残る「ムカサリ絵馬」の風習をモデルにしたホラー作品【漫画】本編を読む「ムカサリ絵馬」という風習をご存じだろうか。未婚のまま亡くなった人があの世で寂しくないよう、死後に結婚を遂げさせる「死後婚」の儀式である。実際に山形県を中心とした東北地方で江戸時代から受け継がれており、婚礼服姿の男女を描いた絵馬を奉納する。しかし、この伝統的な儀式には、決して破ってはいけない戦慄の「掟」が存在する。■未婚