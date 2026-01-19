テーパードパンツは、体型をきれいに見せてくれる40代・50代の定番アイテム。オンにもオフにも使いやすい一方で、「なんとなく古く見える」「バランスが重たい」と感じることが増えてくるのも悩みです。実はその違和感の多くは、パンツそのものではなく“丈感”と“足元バランス”にあります。そこで今回は、少しの調整で印象がぐっと洗練されるポイントを解説します。丈が合っていないだけで、全身が重たく見えるテーパードパンツ