ロート製薬が、エントリーシートによる書類選考を廃止し、対話型の一次選考「Entry Meet採用」を導入する。2027年4月入社の新卒採用から開始し、2026年1月16日から全国の8拠点で実施する。【画像をもっと見る】「Entry Meet採用」は、必要書類を提出の上、人事担当者と15分の対話を行う仕組み。対面での実施を原則とするが、海外大学在籍者などを対象としたオンライン参加も検討している。服装は私服を推奨し、札幌、仙台、東