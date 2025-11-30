今回、Ray WEB編集部は、推し活友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。反省している様子が全くない麗香。このあと衝撃のひと言を...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】オタ友の舐めた態度にイライラが止まらない...するとライブ会場で“ある事件”が...！