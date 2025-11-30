今週のテーマは「妻が突然。妻業をボイコットした理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：「何が不満だった？」結婚5年目、突然家を出た妻。夫が気づけなかった“異変”とは夫という生き物は、妻をイラつかせるように初期設定されているのだろうか。もしくは、大切なことをメモリーから平然と抜かしてしまう生き物なのだろうか。「もういいや」そう思い、私はポストイットに夫に対するメッセージを書い