「これ以上の色に出会えてない」アイシャドウパレットプロたちが実際にずっと愛用しているというパレット。捨て色は一切なくどの色も残らない。「このブランドならではの唯一無二」という名作をリコメンド。収集する美容通も多いSUQQUのパレットシグニチャー カラー アイズ 02 7,700円／SUQQUパウダーなのに粉飛びしにくく、にごらず発色。陽光色と名づけられた02は、その名のとおりあたたかみのあるコーラルオレンジとトープが