ベルギー生まれのカジュアルバッグブランド「kipling(以降：キプリング)」から、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーション第2弾が2025年10月1日より発売された。【画像】キプリングとのコラボアイテムをもっと見るPEANUTS×キプリング第2弾が登場！星空バッグやポーチなど全10型を紹介今回のコレクションは、3つの異なるデザインストーリーで展開される。メインとなる「ウェイトレススター」シリーズでは、深