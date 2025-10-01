【乙女座】 2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?乙女座（8/23~9/22）【KEY TO GOOD LUCK】暮らしの小さな改善を始めること【LUCKY COLOR】ベージュ最高の恋愛運をつかむ大きなチャンスこの時期の自分自身への投資が、未来の幸福を決めるカギに。まず運気を上げるのが「住まいを心地よくする工夫」。部屋の模様替えや新しい家具を買うのにも絶好のときです。そして中旬は、金星の