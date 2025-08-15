美容と健康に効果大「納豆の栄養価」納豆は、大豆を納豆菌で発酵させた発酵食品。植物性たんぱく質をはじめ、ビタミンK2・ビタミンB群・食物繊維・鉄分・マグネシウム・イソフラボンなど、女性の体に嬉しい栄養が豊富に含まれており、さらに安価で手に入るというところも大きな魅力。とくに注目したいのは血液の流れをスムーズにするとされる「ナットウキナーゼ」、骨の健康を支える「ビタミンK2」、肌の代謝をサポートする「ビタ