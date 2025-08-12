人気ヘアメイクが伝授「ラフでキレイなアップヘア」作り分け方服やメイクの調整役ととらえることのできるアップヘア。強さのある仕上がりか、可愛く仕上げるか。求めたいイメージ別に、結ぶ位置やおくれ毛の出し方など、知っておきたいテクニックをご紹介。（ヘアメイク・塩沢延之さん）mod’s hair所属。表紙をはじめ、GISELeのファッションページのヘア＆メイクを多数手がける。飾らないのにカッコいい女性像に落とし込む足し算