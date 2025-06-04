春夏らしいパステルカラーは、黒髪が重見え＆芋転びしがち…。そんな悩みを抱える黒髪さんはクラシカルなデザインが似合うから、旬のポロデザインがおすすめ。ミニ丈ワンピでコーデに抜け感をプラスするのもポイント！黒髪のボリュームを潔いミニスカで上手に引き算出典: 美人百花.comケーブル編みのクラシカルなポロワンピが、コーデの主役に。イエローが子供見えしないように、ゴールド