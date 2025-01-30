来週（2025年2月3日〜2月9日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年1月27日〜2月2日｜総合運＆恋愛運TOP３『色々と見えてくるものがあります』｜総合運｜★☆☆☆☆「上には上がいる」を実感することになりそうです。自分が勝ち取ったことや得意なことに関し