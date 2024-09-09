今週（2024年9月9日〜9月15日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？早速気になる結果をチェックしてみましょう。🌼【2024年9月】誕生日から導かれる「あなたのLOVEリズム」第３位牡羊座『恋愛面以外では周りに流されていくでしょう』｜総合運｜★★★★☆流されていく方が楽な気がして