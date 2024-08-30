来週（2024年9月2日〜9月8日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年8月26日〜9月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手目線になりましょう』｜総合運｜★★☆☆☆頭で考えることが多くなります。計算して行動しないと問題を悪化させたり誤解されたりする