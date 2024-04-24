かつて時代劇を中心にさまざまな連続ドラマが放送されていたTBSの月曜夜8時枠。2024年4月現在は音楽番組が放送されていますが、以前はこの時間にドラマを楽しんでいたという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、名作だったと思うTBSの月8ドラマはどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位水戸黄門シリーズ（第14部〜第21部）2位水戸黄門シリーズ（第1部〜第13部）1位？？？⇒全ての