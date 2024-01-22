バッグなどの小物はコーデのアクセントになる大事なポイント。今回は、プチプラなのに高見えしてどんなコーデにも馴染む『GU』の「ボストンスクエアショルダーバッグ+E」をご紹介！アイテムを使った着こなしもお届けするので、ぜひチェックしてみてね♡【GU】ボストンスクエアショルダーバッグ+E出典：＠ko.wearボストンスクエアショルダーバッグ+E2,990円（税込）コロンとした形がかわいい『GU』の「ボストンスクエアショ