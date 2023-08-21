ロッテリアでは2023年8月18日から27日までの10日間限定で、LINEクーポン利用で「ポテト 1 個買うともう 1 個無料！」キャンペーンを全国の店舗で実施します。1個の値段で2つのポテトを購入できるお得な10日間実質1個のポテトの金額で2つのポテトを購入できるということになる、ポテト好きには嬉しいキャンペーンです。フレンチフライポテト S（190円）・M（290円）・L（360円）、ふるポテ（330円）の4種類が対象で、購入時にLINE