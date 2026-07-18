【70代のGUコーデ】大人気のドット柄スカートで柄×柄を攻略！大人上品な着回しアイデア集
ファッション系YouTubeチャンネル「70代 ロコリ」が「70代も着てみた。GUの水玉スカートを高見えさせる秘策。水玉＆水玉の洗練コーデの基本とは？値引き品で大人コーデ、サテンドットフレアスカート」と題した動画を公開しました。動画では、GUで人気の水玉スカートを使用し、体型の変化に悩むシニア世代に向けたサイズ選びのコツや、洗練された着回し術を紹介しています。
夏になると必ず登場するという水玉のコーディネート。ロコリさんは「シニアにはサイズ選びが重要なポイントで、それさえ成功すれば不思議に高見えしてくるのよね」と語り、GUのスカートをLとXLの2サイズで比較試着しました。Lサイズはウエストがぴったりなものの腰回りに余裕がないのに対し、XLサイズはゆるいものの腰周りのラインが出ず、ぽっこりお腹も安心して隠せると解説しています。長くなった丈は内側に折って調整し、ウエスト周りを隠して着る工夫も披露しました。
コーディネート編では、GUのベルトやシアーTシャツを合わせた上品なスタイルから、ユニークな柄Tシャツの色をリンクさせた着こなしまで幅広く紹介。さらに、秋のトレンドを取り入れ、ボーダーTシャツと無印良品の水玉スカーフを組み合わせた柄×柄コーデも登場します。ロコリさんは「水玉同士のコーデはまず色を統一して、素材をそれぞれ違わせて、大、中、小で合わせるとまとまる」と、上級テクニックを分かりやすく伝授しました。
年齢とともに変化する体型に寄り添いながら、自由な発想でファッションを楽しむ姿は、日々の装いをアップデートするヒントに溢れています。手持ちのアイテムを新鮮に見せるアイデアを、次のお出かけに取り入れてみてはいかがでしょうか。
夏になると必ず登場するという水玉のコーディネート。ロコリさんは「シニアにはサイズ選びが重要なポイントで、それさえ成功すれば不思議に高見えしてくるのよね」と語り、GUのスカートをLとXLの2サイズで比較試着しました。Lサイズはウエストがぴったりなものの腰回りに余裕がないのに対し、XLサイズはゆるいものの腰周りのラインが出ず、ぽっこりお腹も安心して隠せると解説しています。長くなった丈は内側に折って調整し、ウエスト周りを隠して着る工夫も披露しました。
コーディネート編では、GUのベルトやシアーTシャツを合わせた上品なスタイルから、ユニークな柄Tシャツの色をリンクさせた着こなしまで幅広く紹介。さらに、秋のトレンドを取り入れ、ボーダーTシャツと無印良品の水玉スカーフを組み合わせた柄×柄コーデも登場します。ロコリさんは「水玉同士のコーデはまず色を統一して、素材をそれぞれ違わせて、大、中、小で合わせるとまとまる」と、上級テクニックを分かりやすく伝授しました。
年齢とともに変化する体型に寄り添いながら、自由な発想でファッションを楽しむ姿は、日々の装いをアップデートするヒントに溢れています。手持ちのアイテムを新鮮に見せるアイデアを、次のお出かけに取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
月に2回程度でそれも不定期になるかと思います。宜しくお願いいたします。
youtube.com/@rokori1951 YouTube