「漢字ラブコメ」って何!?無表情な彼女の本心を知る手がかりは「一文字」…漢字から感じ取れ！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
感情や考えが「顔に出る」という言い方をするように、表情は実に多くの気持ちを伝えるもの。だがもし、表情ではなく「漢字」で思ったことが顔に出たら……？君の心を漢字たい』は、気持ちや考えが顔に漢字一文字として浮かぶクールな少女と、その意味を読み解こうとする少年の恋模様を描くラブコメ作品だ。
作者の須河篤志(@SugaAtsushi)さんが第1話を自身のＸ(旧：Twitter)上で公開したところ、3.4万件超の「いいね」とともに、「すっごいキュンキュンしました」「尊い」「よいアイデア」と読者から多くの反響を集めた同作。注目を呼ぶ同作の舞台裏を須河さんにインタビューした。
「彼女の心が読みたい」――。高校生の橋場読実は、クールで「塩対応」な恋人・花井瑞希の本音が見えないことに悩んでいた。ある日、瑞希の頬に漢字一文字が浮かぶ。読実は「俺のこと、どう思ってる？」と問い、現れた漢字は――。今作『君の心を漢字たい』は、漢字で心を読み解く、初々しい二人の純愛物語である。
作者の須河さんは、制作のきっかけについて「『無表情な女の子をヒロインに描きたい』と漠然と思っていた」と明かす。「ただ無表情なだけではおもしろくないなと考えていたところ、共同制作をしている春カエル(@kaerunoko110)が、『顔に感情を表す漢字が一文字出たらおもしろそう』と、ぽろっと言ってくれたのが発端でした。一文字だけでは全部はわからない。そこにおもしろさも出ると思ったんです」と振り返る。
無表情な顔を描くと、華がなくなることもあるが、「そこまで表情を出さなくても、顔に『照』と書いてあるだけで、照れてる度があがるんです。漢字ってすごいですよね。とは言え、どこまで表情を出して作画するのかはいつも迷うところです」と、須河さんは語る。
さらに、「とにかくストレスなく読める作品を目指しています」と話す。「それゆえに衝撃的な展開がある作品ではないんですけど……。それでも、読み続けていただけるようにキャラの関係性の変化や、漢字ネタにも変化をつけることを意識しています」と話してくれた。じれったい2人の距離感が魅力の今作、気になる人はぜひチェックしてみて！
取材協力：須河篤志／新潮社
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