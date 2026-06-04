勇者は不要!?業者が必要！勇者にしか抜けないはずの伝説の剣を引き抜いた作業着姿の一団に「プロの仕事」と大反響【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「抜けない剣」は、一説にはアーサー王伝説のエクスカリバーに由来するともされる由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品だ。「勇者にしか抜けない」と言い伝えられている剣を見て抜き出そうと動き始めたのは、作業着姿の一団。工具やジャッキを駆使して見事抜き出してしまうというオチに、「ゆ、勇者…ですよね」「現場の勇者とも言えなくない」「ファンタジーの欠けらもない」と、1.5万件超のいいねとともに読者からのツッコミが多く寄せられた。
■普段の仕事の経験が、伝説の剣を抜くアイデアに昇華
X(旧：Twitter)上で毎日4コマを投稿し続ける「4コマ1000本ノック」で人気を集める津夏なつなさん。その作品のなかの1つ「抜けない剣」はまったく予想外の方向へ着地する作品だ。
4コマ漫画の界隈では「抜けない剣」は王道テーマの1つで、「勇者にしか抜けない剣」がどこに刺さっているか、なぜ抜けないのかを掘り下げた作品が多い。そんな定番の流れをあえて外し、作者の津夏さん流のアプローチで「とにかく『どう抜くか』にフィーチャーしてみました」という。「これに関しては普段の仕事で得た経験が生きました！あらゆる工具を駆使して伝説の剣を抜く方法を仕事中に考えているときは楽しかったです(笑)」と制作に至ったアイデアを明かしてくれた。読者からの反響について津夏さんは「あらゆる現場に現れて依頼人の問題を解決していく業者さんは本当にカッコいいので、そのことが伝わって何よりです」と嬉しそうに笑う。多くの反響をもらったなかでも「勇者じゃなくて業者だった」というコメントが津夏さんのお気に入りだそうだ。
「読者の皆さんからいただいたコメントを参考にネタを思いつくことがよくありますので、同じテーマでもいろんなアプローチができておもしろいなと思います」と津夏さんが語るように、読者の声が次の創作へと自然につながっていく。仕事の現場で磨いた感覚と、読者とのやりとりから生まれる津夏なつなさんの4コマ。次はどんな切り口で読者をあっと言わせてくれるのか、今後の作品からも目が離せない。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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