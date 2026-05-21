お庭やベランダがワクワクの水遊び場に！水の流れや仕組みを楽しく学べる知育要素たっぷりの【ボーネルンド】アクアプレイがAmazonで絶賛販売中！組み替えて何度でも遊べる！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
おうちで手軽に水遊び♪持ち運びしやすく、組み立ても簡単だからすぐ遊べる【ボーネルンド】水遊びセット「アクアプレイ」がAmazonで好評販売中！
運河の国・スウェーデン生まれの「アクアプレイ」は、生活に「水」が密接に関わっている北欧ならではのあそび道具。物が水に浮かぶ、水の流れをつくる、水の力で物を動かすなど、遊びながら水のいろいろな性質を教えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
年齢の違う子ども達と一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれる。
運河の水の増減を調整したり、パドルで回して水流を作ったり、クレーンで物資を運んでみたり。あそびながら楽しく「水の動き」を学べる。
→【アイテム詳細を見る】
ロックボックスは付属品をすべて水路の中にしまうことができ、折りたたむとバッグ型に。軽々と持ち運ぶことができるので、手軽に公園に持って行ったり、車に積んでレジャー先で楽しむことができる。
おうちで手軽に水遊び♪持ち運びしやすく、組み立ても簡単だからすぐ遊べる【ボーネルンド】水遊びセット「アクアプレイ」がAmazonで好評販売中！
運河の国・スウェーデン生まれの「アクアプレイ」は、生活に「水」が密接に関わっている北欧ならではのあそび道具。物が水に浮かぶ、水の流れをつくる、水の力で物を動かすなど、遊びながら水のいろいろな性質を教えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
年齢の違う子ども達と一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれる。
運河の水の増減を調整したり、パドルで回して水流を作ったり、クレーンで物資を運んでみたり。あそびながら楽しく「水の動き」を学べる。
→【アイテム詳細を見る】
ロックボックスは付属品をすべて水路の中にしまうことができ、折りたたむとバッグ型に。軽々と持ち運ぶことができるので、手軽に公園に持って行ったり、車に積んでレジャー先で楽しむことができる。