旅先でも上品に装う。横浜元町発【キタムラ】のハンドバッグは折り畳めて持ち運びも快適。Amazonで販売中！
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荷物に合わせて形を変える万能さ。老舗【キタムラ】のハンドバッグで日常を格上げ。Amazonで販売中！
横浜元町で100年以上続く老舗ブランドが手掛けた、軽くてやわらかなシュリンクレザーのハンドバッグ。内側のベルトでフォルムを自在に変えられるため、荷物量に合わせて使い分けが可能だ。広げればB5サイズも収納でき、旅行時には平たく畳んで持ち運べる気軽さも兼ね備えている。日常から旅先まで幅広く活躍する逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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軽くてやわらかなシュリンクレザーを採用しており、長時間の使用でも疲れにくい。上質な素材感が大人の装いに上品な彩りを添える。
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内側のベルトを調整することで、バッグのフォルムを簡単に変えられる。荷物の量やその日の気分に合わせてシルエットを楽しめる。
広げた状態であればB5サイズの書類や手帳も収納可能。見た目以上の収納力を備えており、日常使いからお出かけまで幅広く対応する。
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旅行時には平たく畳んでコンパクトに持ち運べるため、サブバッグとしても優秀。取り外し可能なチャームがさりげないアクセントになる。
荷物に合わせて形を変える万能さ。老舗【キタムラ】のハンドバッグで日常を格上げ。Amazonで販売中！
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