料理のストレスを解消！取っ手がとれて収納も調理も自由自在な【ティファール】の多機能片手鍋がAmazonで販売中！
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毎日の料理がもっと楽しくなる！こびりつきにくさ長持ちの【ティファール】高性能片手鍋がAmazonで販売中！
取っ手がとれることで収納や調理が自由自在になる片手鍋だ。従来品よりコーティングの耐久性が向上し、こびりつきにくさが長持ちする。PFOAなどの有害物質は不使用で、ガス火専用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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取っ手がとれる設計で、調理から食卓、収納まで自由自在に使えるのが魅力だ。限られたキッチンスペースでもすっきりと収納でき、使い勝手が格段に向上する。
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従来品に比べ、コーティングの耐久性が大幅にアップしている。こびりつきにくさが長持ちするため、毎日の調理がより快適でストレスフリーになるだろう。
PFOA、鉛、カドミウムといった有害物質は一切使用していないため、安心して料理を楽しめる。外面はエナメル加工でキズや汚れに強く、美しさが続く。
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調理開始のタイミングが分かりやすい「お知らせマーク」を一新し、使いやすさが向上した。世界150ヵ国で愛用されるブランドの日本正規品で、品質も確かだ。
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