【漢字クイズ】「徳氏」はなんて読む？2文字目の読み方が難しい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「徳氏」はなんて読む？

「徳氏」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県の地名です。 いったい、「徳氏」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「とくうじ」でした！ 徳氏は、千葉県市原市にある地名。 そんな市原市は、房総半島の自然とおでかけスポットがそろうまちとして知られており、自然を感じながら、ゆったり過ごしたくなる場所が多いのが魅力です。 市内にある「養老渓谷」では、渓谷美やハイキングを楽しむことができ、チバニアン周辺には緑豊かな景色が広がっていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『市原市観光情報』

ライター Ray WEB編集部