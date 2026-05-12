まとめ買いもまかせて！大容量で賢くストックできる【ハイセンス】の多機能冷蔵庫がAmazonで販売中！
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静かでパワフル！自動霜取りと急速冷凍で食材を守る【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonで販売中！
この冷蔵庫は、ノンフロン自動霜取りと約23デシベルの静音設計が特徴だ。スリムボディながら大容量で、まとめ買いや作り置きも賢く収納できる。ファン式冷却で庫内をすばやく冷やし、霜取りの手間もいらない。急速冷凍や低温ケースも備え、食材の鮮度を長く保つ。ドアアラーム機能も搭載し、うっかり閉め忘れも防ぐ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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スリムなボディながら、295リットルの大容量を実現。まとめ買いした食材や作り置きもたっぷり収納できる。83リットルの2段式冷凍室は、冷凍食品やアイスクリームを見やすく整理できるため便利だ。
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ファン式自動霜取りで手間いらず。マイナス24度の急速冷凍モードは食材の鮮度と美味しさを保ち、低温ケースは凍らせずに発酵食品などを保存するのに適している。
約23デシベルの静音設計で、生活空間に置いても音が気にならない。ドアアラーム機能は閉め忘れを防ぎ、簡単操作パネルで冷蔵庫と冷凍庫の温度設定やエコモードの切り替えもスムーズだ。
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ノンフロンで環境に配慮し、節電機能も搭載している。2021年度の省エネ達成率は107%と高く、日々の電気代を抑えながらエコな生活をサポートする設計だ。
静かでパワフル！自動霜取りと急速冷凍で食材を守る【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonで販売中！
この冷蔵庫は、ノンフロン自動霜取りと約23デシベルの静音設計が特徴だ。スリムボディながら大容量で、まとめ買いや作り置きも賢く収納できる。ファン式冷却で庫内をすばやく冷やし、霜取りの手間もいらない。急速冷凍や低温ケースも備え、食材の鮮度を長く保つ。ドアアラーム機能も搭載し、うっかり閉め忘れも防ぐ。
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