「オレの部屋の幽霊がウザいんだが？」怖いはずがニヤける!?変顔連発でウザ絡みしてくるセクシー幽霊ちゃん!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ヤングジャンプ系列のフリーオンライン誌での連載をはじめ、さまざまな読切漫画を発表している広間月下(@hiroma_g)さん。4ページで完結する短編作品などは、SNSなどウェブ上でも気軽に閲覧することができる。今回は、pixivで第2話まで公開されている「うざ絡み幽霊ちゃん」を紹介する。本作は一人暮らしの男性と、彼の部屋に出る女性の幽霊のコミカルなやり取りを描いた短編作品だ。「うざ絡みする幽霊」というアイデアはどのようにして生まれたのか…。広間月下さんに話を伺った。
「部屋に幽霊が出る」と聞けば怖い話を想像するけれど、本作「うざ絡み幽霊ちゃん」に登場するのは、なぜか距離感がおかしい愛嬌たっぷりの女の子の幽霊。1人暮らしの男性にちょっかいを出し続ける姿がじわじわと笑いを誘い、「こんな幽霊ならアリかも」と読者の心をくすぐっている。
作者の広間月下さんは、「賞に応募するために4ページで描けるネタを考えていたとき、“存在に気づいてほしくてアホなことをする幽霊”を思いつきました」と振り返る。落書きを重ねるうちに、幽霊ちゃんが全力で変顔をするイメージが浮かび、そこから一気に膨らんだそうで、「最終的には“恥ずかしがり屋”の要素はなくなってしまいました(笑)」と制作裏話も明かす。
現在は第2話まで公開中で、3話以降の構想もあるので形にしたい。と意欲を見せる広間さん。さらに最近は「1型糖尿病」をテーマに、自身の体験をもとにした作品も描きたいと語り、「自分の体験も踏まえた作品を描いてみたいと考えています。エンタメに昇華して作品にすることで、ちょっとでもこの病のことを多くの人が知れるきっかけになればいいな、という気持ちがあります 」と思いをにじませる。
怖いはずの幽霊なのに、気づけば頬がゆるむ不思議な読後感。クスッと笑えて、少しあたたかい本作をぜひ読んで欲しい。
取材協力：広間月下(@e hiroma_g)
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