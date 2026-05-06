日常を軽やかに彩る相棒。洗練されたデザインが魅力の【ミレー】デイパックは、快適な背負い心地でAmazonで販売中！
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旅先でも街歩きでも大活躍。機能美を追求した【ミレー】のレディース向けリュックサックが、今ならAmazonで販売中！
飽きのこないティアドロップ型のデザインと、女性の体型に合わせた快適な設計が特徴のデイパック。軽量かつ耐久性に優れた素材を採用し、多彩なポケットを備えることで、日常使いから旅行、自然散策まで幅広いシーンで活躍する。シンプルで洗練された見た目と、実用的な機能を両立させた、身軽な旅を楽しむための頼れる相棒だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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女性の体型を考慮して設計された背面長とショルダーハーネスのカーブが、身体に心地よくフィットする。長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を実現した。
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メインコンパートメントは大きく開き、荷物の出し入れがスムーズ。内部には便利なスリーブやオーガナイザーを備えており、小物の整理整頓も容易に行える。
フロントやトップ、背面など、使い勝手の良い位置に多彩なポケットを配置。スマートフォンや財布、パスポートなど、必要なアイテムを素早く取り出せる。
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薄手で軽量ながら高い耐久性を誇るリップストップナイロン素材を採用。優れた耐水性能を備えており、急な雨でも安心して使用できるタフな作りが魅力だ。
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