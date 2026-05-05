驚きの軽さと強烈な吸引力を両立。掃除の常識を変える【ヒタチ】の紙パック式クリーナーがAmazonで販売中！
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家中を隅々まで手軽に美しく。持ち運びも楽な【ヒタチ】の紙パック式クリーナーが今すぐAmazonで販売中！
本体質量わずか2.7kgという軽量・コンパクト設計でありながら、吸込仕事率600Wの強烈なパワーを実現した紙パック式クリーナー。空気の力でブラシを回転させるヘッドや、家具の下まで届く構造など、日々の掃除を快適にする工夫が満載。日本製ならではの使いやすさと高い性能を兼ね備えた一台が、あなたの暮らしをサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体質量2.7kgの軽量設計で、階段の移動や持ち運びも驚くほどスムーズ。コンパクトなボディながら600Wの強烈パワーを備え、部屋の隅々までしっかりゴミを吸い上げる。
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空気の力でブラシを回転させるヘッドを搭載し、じゅうたん上のゴミも強力にかき出す。壁ぎわのゴミも引き寄せて吸い込むため、取り残しの心配が少なく効率的だ。
ヘッドが浮かずに家具の下の奥まで届く構造を採用。さらに手もとの操作でヘッドが左右90度に曲がるため、壁ぎわや狭い場所でもストレスなく掃除ができる。
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パイプの長さを自由に調節できる機能や、回転ブラシを簡単に取り外せるワンタッチ着脱など、お手入れのしやすさにも徹底的にこだわった設計となっている。
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