親に捨てられても幸せになれる!!壮絶な過去を乗り越え、心から笑える日々にたどり着くまで【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■健康でいることがとても大事！
父を亡くしたことをきっかけに、叔父の家へ養女として引き取られたキヨ。だが、そこで待ち受けていたのは義母からの壮絶ないじめだった。家事を一方的に押し付けられ、満足な食事も与えられず、必要な物すら買ってもらえない。さらにはクラスメイトからも仲間はずれにされ始め…。
そんな本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、作者であるゆっぺさんの祖母・キヨさんの幼少期からの実話をもとにした作品で、かわいい絵柄と緻密なストーリー構成が魅力的だ。
ゆっぺさんは影響を受けた漫画や漫画家について、「正直めちゃくちゃたくさんあるのですが…。(小5のときに)羅川真里茂さんの『赤ちゃんと僕』にハマりました。ギャグとシリアスの両方が描かれているところが好きでした」と振り返る。また、「『らんま1/2』『犬夜叉』などの高橋留美子さんも大好きです」と語ってくれた。
今後については「『ゆっぺはこういう作品』というイメージを持たれたくなくて、『何でも描ける』というのが理想です。これからはもっと幅を広げていきたいです」と意欲を見せた。
一方、キヨさんは現代の子供たちについて、「今は子供も孫も、勉強、勉強、勉強…で、それは見ていて少しかわいそうだなと思います」と語る。さらに「勉強も大事だけれど働くことも大事。そして健康でいることがとても大事」と続ける。現在も農作業を続けながら、「好きに過ごせる今が一番気楽で幸せ」と笑顔を見せるキヨさん。その生き方は、多くの読者の心に深く響くはずだ。本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を、この機会にぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
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