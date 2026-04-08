「こんな会社やめてやるー」屋上で絶叫したら庶務に聞かれていた!!「給料泥棒」と罵る上司に反撃のとき【作者に聞く】
「こんな会社やめてやるー!!」屋上でひとり絶叫する涙目の女性がいた。彼女の名前は徳居悠里。誰もいないと思い込んでいた彼女に「何かお困りですか？」と冷静沈着に声をかけてきた男がいた。ビルメンテナンスの作業服を着た彼の正体は、社内で“超人”と有名な庶務係の西条永久だった！
【漫画】本作を読む
社内の雑務をたった一人でまかなうスーパーマンと噂される彼。もはや外窓の清掃は庶務の仕事の範疇を超えていたが、彼は手際よくこなしていた。実は、彼が外窓の清掃を行っていたのにはちゃんと理由があり、ストーリー後半できれいに伏線回収されていくのでそちらもお楽しみに！悠里は、何でもこなす庶務の西条を見て「要らない人材の私なんかとは大違いですね」とつぶやく。
悠里は総務課に配属されており、悠里の総務課での立ち位置は非常に不憫だった。いくら仕事をこなしても残業しても評価されるどころか嫌味を言われ、罵倒される日々。助けてくれる同僚もいない。課長に提出した書類は作成者名を書き換えられ、成果物は横取りされていく。そんな毎日に嫌気が差し、「やめてやるー!!」と叫んでいた悠里だったが、庶務の西条に言われた言葉が心に引っかかり、意を決して課長に反旗を翻した！
本作『庶務さまっ!!』を描いたのは、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――パワハラする課長の描写が絶妙でした！多かれ少なかれ、会社での評価を不当に感じている人は多いと思います。本作に込めた想いをお聞かせください。
自分自身、漫画を描く前に働いていた職場で、不当な扱いを受けたことがありました。ただし自分は徳居側ではなく西条側で、理不尽な会話をちゃんとスマホに録音しておきました(笑)。その後解雇扱いを受けたのですが、ハローワークで「私の都合での退職と会社から報告を受けている」と言われたので、録音したスマホを印籠のごとく見せて、無事自分の権利をもぎ取れました。不当な扱いを受け、苦しむ人たちに「負けないで！」と応援を込めた作品です。
――庶務の西条永久のキャラがクールでかっこいいのですが、どこか笑えます。キャラ作りの裏話があれば教えてください。
西条は、クールで無表情でイケメンなのに、ちょっと…というかだいぶズレてて笑えるキャラにしたいと思って描きました。徳居と西条がバディを組んだときのツッコミとボケを想定して、西条をボケにするつもりで描いています。
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にてリーマンラブコメディ漫画の『SSS』を連載している漫画家だが、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事を受けており、「新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人はぜひほかの作品も読んでみて。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
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社内の雑務をたった一人でまかなうスーパーマンと噂される彼。もはや外窓の清掃は庶務の仕事の範疇を超えていたが、彼は手際よくこなしていた。実は、彼が外窓の清掃を行っていたのにはちゃんと理由があり、ストーリー後半できれいに伏線回収されていくのでそちらもお楽しみに！悠里は、何でもこなす庶務の西条を見て「要らない人材の私なんかとは大違いですね」とつぶやく。
悠里は総務課に配属されており、悠里の総務課での立ち位置は非常に不憫だった。いくら仕事をこなしても残業しても評価されるどころか嫌味を言われ、罵倒される日々。助けてくれる同僚もいない。課長に提出した書類は作成者名を書き換えられ、成果物は横取りされていく。そんな毎日に嫌気が差し、「やめてやるー!!」と叫んでいた悠里だったが、庶務の西条に言われた言葉が心に引っかかり、意を決して課長に反旗を翻した！
本作『庶務さまっ!!』を描いたのは、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――パワハラする課長の描写が絶妙でした！多かれ少なかれ、会社での評価を不当に感じている人は多いと思います。本作に込めた想いをお聞かせください。
自分自身、漫画を描く前に働いていた職場で、不当な扱いを受けたことがありました。ただし自分は徳居側ではなく西条側で、理不尽な会話をちゃんとスマホに録音しておきました(笑)。その後解雇扱いを受けたのですが、ハローワークで「私の都合での退職と会社から報告を受けている」と言われたので、録音したスマホを印籠のごとく見せて、無事自分の権利をもぎ取れました。不当な扱いを受け、苦しむ人たちに「負けないで！」と応援を込めた作品です。
――庶務の西条永久のキャラがクールでかっこいいのですが、どこか笑えます。キャラ作りの裏話があれば教えてください。
西条は、クールで無表情でイケメンなのに、ちょっと…というかだいぶズレてて笑えるキャラにしたいと思って描きました。徳居と西条がバディを組んだときのツッコミとボケを想定して、西条をボケにするつもりで描いています。
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にてリーマンラブコメディ漫画の『SSS』を連載している漫画家だが、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事を受けており、「新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人はぜひほかの作品も読んでみて。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
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