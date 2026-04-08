「こんな会社やめてやるー」屋上で絶叫したら庶務に聞かれていた!!「給料泥棒」と罵る上司に反撃のとき【作者に聞く】

「こんな会社やめてやるー」屋上で絶叫したら庶務に聞かれていた!!「給料泥棒」と罵る上司に反撃のとき【作者に聞く】