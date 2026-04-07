【背筋がゾ…】ドアポストがなぜか開かない…。無理やり荷物を押し込んだ配達員が翌日知った、おぞましすぎる真実【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
町の隅々まで郵便物を届ける配達員たち。現役郵便局員の送達ねこさんが、局員たちが実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した『郵便屋が集めた奇談』が反響を呼んでいる。今回はI支店で働くKさんが体験した、背筋が凍るようなエピソード『開かないポスト』を紹介する。
ある日、Kさんはクリックポストを配達していた。しかし、ある部屋のドアポストがなぜか開かない。中が郵便物でいっぱいなのかと悩んだが、以前その部屋の住人から「持ち帰るな」とクレームが入ったことを思い出す。「早くほしいよな」と共感したKさんは、力ずくで荷物を押し込んだ。
翌日、そのアパートを通りかかったKさんは驚くべき光景を目撃し、怪奇現象よりもおぞましい真実を知ることになる。
本作について、作者の送達ねこさんは「あとで理由を知って、恐ろしさに震えた話」と語る。同僚の体験談を聞き、「配達時にはまさか中でそんなことが起こっているとは思わない。ドアの向こうには普通の日常があると思っていた」と振り返る。ポストを通して触れた目に見えない現実は、配達員にとってずっと忘れられない出来事になるという。
一人でさまざまな家を訪ねる配達員だが、安全対策は徹底されている。連絡用の端末を携帯し、全員が帰局するまで役職者が待機しているほか、危険が予想される場合は女性職員への配慮もあるそうだ。しかし、殺人事件があった場所でも郵便物があれば配達に行く必要がある。「配達員たちは『幽霊が出るよりも、犯人がまたやってくるほうがずっと怖い』と言っている」と、送達ねこさんは現場のリアルな声を明かす。
読者からは悲鳴のようなコメントが殺到し、「同じような郵便受けに手紙を入れるたびに思い出しそう」といった声も届いている。どんなトラウマを抱えようと、郵便局員は配達先を選べない。ネット通販が日常となった現代、どんな場所にも届けてくれる配達員には感謝するばかりだ。日本のどこかでひっそりと起こる怪異と現場の苦労を、本作で覗き見してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。