遮光率99.99％で朝までぐっすり快眠！エアコン効率もアップする【クモリ】の1級遮光カーテンがAmazonでゲットできる！
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光をしっかりブロックして快適な眠りへ♪節電にもつながる【クモリ】遮光カーテンがAmazonで人気！ゲットしよう！
縦糸には透けにくいフルダル糸を、横糸には黒糸を使用し、遮光性が高くなる密度まで詰めて織り上げることで99.99％の遮光効果を実現。
※一級遮光は光を完全に遮るものではありません。光漏れを気にされる方は遮光効果の高い濃色がおすすめです。
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外光をほとんど遮断するため、昼夜問わず快適に。シンプルで機能性を重視される方におすすめ。
ポリエステル100％生地を採用し、シルクのような柔らかさとマットな質感を実現。カーテンを波型に整え、ピシッと整った状態を長く保つ。
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高密度に織り上げた生地により、室内温度の急激な変動を抑える。夏は熱気を遮断し、冷房の効率を向上。冬は外の寒さを防ぎ、室内の暖かい空気を逃がさずに暖房効率を高める。電気代の節約にも。
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