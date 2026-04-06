毎日のティータイムがもっと心地よく♪シンプルで使いやすい耐熱ガラス＆メモリ付き！【ハリオ】のお手軽ティーポットがAmazonで好評販売中！
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見た目も使い勝手も◎！耐熱ガラス＆便利なメモリ付きで毎日活躍する【ハリオ】のシンプルティーポットがAmazonでチェックできる！
初心者でも美味しく淹れられる、計量できるティーポット。電子レンジ使用OK、緑茶・紅茶・ハーブティ等マルチに活用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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茶葉の計量が可能。フタの裏側にはティースプーン約山盛り2杯分の計量目安線つき。口径が広いので洗いやすく、お手入れも簡単。食洗器もご使用OK。
フィルター付きのフタがあるのでポットに直接茶葉とお湯を入れて、そのまま注ぐだけ。茶葉がしっかり開き、お茶を美味しく抽出。
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日本茶、紅茶はもちろんのこと、ティーバッグや冷茶など、茶葉の種類や、抽出方法を問わず使用可能。フタをしたまま、電子レンジでの温め直しOK。
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