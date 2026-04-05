一人暮らしや限られたキッチンにもぴったり、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた【コンフィー】冷蔵庫がAmazonで販売中！新生活にいかが⁉
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コンパクトなのにしっかり収納できる、スタイリッシュで空間になじむ【コンフィー】スリム冷蔵庫がAmazonで好評販売中！
冷蔵室92リットルに可動式のガラス棚やケース、ドアポケット付きで庫内をすっきり整理。冷蔵クリアケースには、野菜や小物の収納に向いた、中身が見やすい大容量クリアケース。引出し式で奥の収納も取りやすく、取り外して水洗いも可能。
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食品をたくさん入れたい時やドアの開閉が多いとき、またより強く冷やしたい時は温度調節は冷凍急冷モードに設置。
天板は耐熱素材を採用しており、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できる。
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LED1 :8℃、 LED2：約6℃(LED1とLED2冬季など、周囲温度が低いとき。庫内をあまり冷やす必要のないとき。冷えすぎるとき)、 LED3：4℃(通常のとき)、 LED4：2℃(冷凍室･冷蔵室ともに強く冷やしたいとき)。
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