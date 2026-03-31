時代を超えて愛される圧倒的な気品と機能美！【ブルガリ】のこだわりが詰まった長財布がAmazonで販売中！
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洗練された上質なレザーが手元を華やかに彩る！【ブルガリ】が贈る極上の長財布がAmazonで販売中！
厳選された高品質なレザーを使用し、熟練の職人技が光るエレガントな仕上がりが特徴だ。象徴的なブランドロゴの装飾が高級感を醸し出し、持つ人の品格を高めてくれる。収納力に優れた実用的な設計で、大切なカードや紙幣をスマートに持ち運べる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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中身をしっかり守るラウンドファスナー仕様で、バッグの中でも不用意に開く心配がない。開口部が大きく開くため、紙幣やカードの出し入れが非常にスムーズで行いやすい。→【アイテム詳細を見る】
耐久性に優れたグレインレザーを採用しており、傷が目立ちにくく長く愛用できる。使うほどに手に馴染む柔らかな質感が、日々の暮らしにさりげない贅沢を与えてくれる。
複数のカードスリットや小銭入れ、フリーポケットを備えた抜群の収納力を誇る。領収書やカード類を整理整頓しやすく、財布の中を常に美しく保てる機能的な構造だ。
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流行に左右されないオーソドックスで上品なデザインは、大切な人への贈り物にも最適だ。洗練された色彩と細部のパーツ選びにまでこだわり抜いた、一生ものの風格が漂う。
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