バッグの中身が迷子にならない魔法の収納力！【モズ】のこだわりが詰まったリュックがAmazonで販売中！
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整理整頓が驚くほど簡単に決まる！【モズ】が贈る北欧デザインの機能的なリュックがAmazonで販売中！
北欧ブランドらしい洗練されたルックスに、独自の収納機能を凝縮している。伸縮素材のホルダーや多数のポケットを備え、小物から大きな荷物まで整理しやすい設計だ。軽量で丈夫な素材を使用しており、通勤や通学、日常のお出かけをスマートにサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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伸縮性のある素材を使用した独自のホルダーを内蔵しており、ペットボトルや折りたたみ傘を立てたまま収納できる。バッグの中で倒れる心配がなく、出し入れもスムーズだ。→【アイテム詳細を見る】
複数のポケットが適切な位置に配置されているため、スマートフォンや鍵などの小物を定位置に収納できる。必要な時にサッと取り出せる使い勝手の良さが大きな魅力となっている。
背中への当たりが柔らかいクッション入りの背面パネルを採用し、長時間の着用でも疲れにくい。通気性も考慮されており、移動中も快適な背負い心地をキープしてくれる。
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愛らしいアイコンがさりげないアクセントとなり、シンプルながら温かみのある印象を与える。どんな服装にも合わせやすく、幅広い世代で毎日愛用できるデザインに仕上がっている。
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北欧ブランドらしい洗練されたルックスに、独自の収納機能を凝縮している。伸縮素材のホルダーや多数のポケットを備え、小物から大きな荷物まで整理しやすい設計だ。軽量で丈夫な素材を使用しており、通勤や通学、日常のお出かけをスマートにサポートする。
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