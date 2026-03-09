ディズニーストア「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」登場！

　「ディズニーストア」は、3月13日（金）から、チップとデールの新コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、3月10日（火）より、先行販売を開始する。

【写真】淡いカラーがすてき！　「エコバッグ」や「カーテンタッセル」も

■今年はクラリスも仲間入り

　今回4月2日（木）のチップとデールの誕生日にあわせて発売される「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」は、くまのパジャマに身をつつんだキャラクターたちに癒やされる新コレクション。

　ラインナップには、フードが外せる「ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、春のおでかけに最適な「エコバッグ」や、インテリアをかわいく彩る「カーテンタッセル」といった、幅広い種類のアイテムが用意される。

　いずれも、おそろいのパジャマがちょっぴり大きめサイズで愛らしく、少し曲がった胸元のリボンがお茶目なデールや、ピンクのパジャマをまといハートを抱えるクラリスなど、キュートな描き起こしアートが採用されている。

　さらに、チップとデールの誕生日にぴったりなぬいぐるみが「うるぽちゃちゃん」より登場。カラフルなパーティーハットをかぶり“BIRTHDAY”のガーランドを持った、楽しいパーティースタイルのデザインに仕上げている。