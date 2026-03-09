「ディズニーストア」チップとデールの誕生日をお祝い！ くまのパジャマ姿がかわいい新作グッズ登場
「ディズニーストア」は、3月13日（金）から、チップとデールの新コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、3月10日（火）より、先行販売を開始する。
【写真】淡いカラーがすてき！ 「エコバッグ」や「カーテンタッセル」も
■今年はクラリスも仲間入り
今回4月2日（木）のチップとデールの誕生日にあわせて発売される「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」は、くまのパジャマに身をつつんだキャラクターたちに癒やされる新コレクション。
ラインナップには、フードが外せる「ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、春のおでかけに最適な「エコバッグ」や、インテリアをかわいく彩る「カーテンタッセル」といった、幅広い種類のアイテムが用意される。
いずれも、おそろいのパジャマがちょっぴり大きめサイズで愛らしく、少し曲がった胸元のリボンがお茶目なデールや、ピンクのパジャマをまといハートを抱えるクラリスなど、キュートな描き起こしアートが採用されている。
さらに、チップとデールの誕生日にぴったりなぬいぐるみが「うるぽちゃちゃん」より登場。カラフルなパーティーハットをかぶり“BIRTHDAY”のガーランドを持った、楽しいパーティースタイルのデザインに仕上げている。
