Wing Teenのブラトップ新作♡ティーンの悩みに応えるシンクロブラトップ登場
中高生の毎日に寄り添うインナーとして注目の「Wing Teen（ウイング ティーン）」から、新作［シンクロブラトップ for Teen］が登場しました。2026年3月5日（木）より、全国の取扱店舗とワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開されています。累計出荷枚数200万枚（※2）を突破した人気シリーズをベースに、成長期の体に合わせた設計へアップデート。ティーンのリアルな声に向き合って誕生した、快適で安心感のあるブラトップです♡
ティーンの悩みに寄り添う設計
ワコールの調査（※1）によると、約45％の中高生がブラトップを持っている一方で、「カップのフィット感が弱い」「ズレ上がる」といった悩みもあることが分かっています。
そこでWing Teenは、ブラトップの“ラクな着けごこち”はそのままに、ティーンが感じる不満を減らすことを目指して開発しました。
ベースとなったのは、累計出荷枚数200万枚（※2）を突破している人気シリーズ［シンクロブラトップ］。
その機能を活かしながら、成長期の体型に合わせた設計へ見直すことで、ティーンに寄り添うインナーへと進化しています。
（※1）調査期間：2025年3月24日～31日 調査対象：女性107名（13～18歳） 調査方法：ワコール調査
（※2）2019年4月～2025年12月［シンクロブラトップ］シリーズ合計
快適さときれいを叶える機能
①ティーン用パッドで自然なシルエット
②ラクなのにズレにくく、背中のラインすっきり
［シンクロブラトップ for Teen］は、アンダーゴムを使わない仕様が大きな特長。ストレッチ素材がやさしく体にフィットすることで、しめつけ感を軽減しながらズレ上がりにくい快適な着ごこちを実現しています。
カップ部分には左右一体型のティーン用成型カップを採用。自然なバストシルエットをつくりながら、カップ上辺が浮きにくくパカパカしにくい設計です。
さらに背中部分をフラットに仕上げることで、うしろ姿もすっきり見えるのがポイント。
③さらっと快適
身生地には静電気が起こりにくく吸放湿性のある綿混率の高い素材を使用し、さらっとした肌ざわりで快適。
④アウターと着合わせしやすい
高めのネックラインで胸もとが見えにくく、調節可能なストラップによりアウターとも合わせやすいデザインになっています。
成長期のバストをサポート
シンクロブラトップ for Teen
価格：2,860円（税込）
ティーンのバストは日々変化するため、成長段階に合ったインナー選びが大切です。
［シンクロブラトップ for Teen］は、バスト全体が大きくなるSTEP3から大人のバストに近づくAFTER STEPまでをカバーする設計。
成長期のバストをやさしく支えながら、自然できれいなシルエットへ導きます。
制服のインナーとしてはもちろん、休日のカジュアルコーデにも取り入れやすく、毎日の生活に寄り添う一枚です。
サイズ：S／M／L／LL（カラー：BL（ブラック）／IV（アイボリー））
発売日：2026年3月5日
販売：全国の取扱店舗／ワコールウェブストアほかECサイト
毎日を快適にするティーン向けインナー
成長期の体に寄り添いながら、快適さときれいなシルエットを叶えるWing Teenのブラトップ。
ラクな着けごこちと機能性を両立した［シンクロブラトップ for Teen］は、ティーンの毎日をより快適にサポートしてくれる存在です♡
制服や私服にも合わせやすいデザインなので、これからブラトップを選ぶ中高生にもおすすめ。毎日のインナーとしてぜひチェックしてみてください。