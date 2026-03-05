¡ÚÈ©¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡Û27ºÐ¤Î¥·¥ß¡¦ÀÖ¤ßÂÐºö¡£¹âÇ»ÅÙ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ßÄ²³è¿©¤Ç¡¢²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡ª
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡ÖÈ©¿ÇÃÇ¡×¤Ø
º£²óÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ©²òÀÏ¥Þ¥·¥ó¡ÖMeicet Skin Analyzer¡×¡£ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AIÅëºÜ¤ÎÈ©Ê¬ÀÏ¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢´é¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¤ÊÆ´ð½à¤Ê¤éOK¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í´ð½à¤À¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤À·ë²Ì¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÀÖ¤ß¤ÎÅÀ¡¹¡×¤Ë¾×·â¡£ºÇ¶á¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿È©¤Î°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÀÏ²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ÀÖ¤¤ÅÀ¡¹¤Î·²¤ì¡£
¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ¤Ë¾¯¤·¥Ò¥ê¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤³¤Î¿¼Éô¤Î¡ÖÀÖ¤ß¡Ê±ê¾É¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥£¥ê¥ó¡ÊÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¡¦¶Ý¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ï¤Û¤ÜËþÅÀ¡ª ÉáÃÊ¤Î¥±¥¢¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î²ÝÂê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀÖ¤ß¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÀø¤à¡Ö¥·¥ßÍ½È÷·³¡×¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµßÀ¤¼ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¡£
¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÈþÍÆ°åÎÅÇ§Äê´Ç¸î»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤À¤ÈÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£
¢£NOON Aesthetics¡ÖTXA-Brightening Complex¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤¬10%ÇÛ¹ç¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢º£¤Î»ä¤Ë¡Ö¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¿ÇÃÇ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿»ä¤ÎÈ©ÆâÉô¤Î¡ÖÀÖ¤ß¡×¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢È©¤¬¾ï¤ËÈùºÙ¤Ê¡Ö±ê¾É¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤Î±ê¾É¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢È©¤¬¡Ö¥á¥é¥Ë¥ó¤òºî¤ì¡ª¡×¤È»ØÎá¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤ÆÉ½ÌÌ¤Î¥·¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥·¥ß¤òºî¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦±ê¾É¤Î»ØÎá¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£¡Ö¥·¥ßÍ½È÷·³¡ÊÌ¤Íè¤Î¥·¥ß¡Ë¡×¤È¡ÖÀÖ¤ß¡Êº£¤Î±ê¾É¡Ë¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»ä¤ÎÈ©¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿À®Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤ÇÆâÂ¦¤«¤é¤âÅ°Äì¥¬¡¼¥É³°¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆü¡¹¤Î¿©»ö¡£
¡Ö¥·¥ß¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö±ê¾É¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¶áÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹³»À²½¡õÈþÈ©¿©ºà¤¿¤Á¤¬¤³¤Á¤é¡£
• ¥Ù¥ê¡¼Îà¡¢¥¥¦¥¤¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡Ê¹³»À²½ËÉ»ß¤Î²¦ÍÍ¤¿¤Á¡ª¡Ë
• ¥¥¯¥é¥²¡¢¥Ï¥È¥à¥®¡¢¥¯¥³¤Î¼Â¡¢¹í¡ÊÆâÂ¦¤«¤é½á¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò¡Ë
• ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¡ÊÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤È¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë
ÆÃ¤ËºÇ¶á»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¤Ò¤¸¤ÏÂ¤¨¡×¤ä¡¢ºî¤êÃÖ¤¤Î¡ÖÇò¥¥¯¥é¥²¤ÈÄ¹°ò¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿©¤Ù¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡É¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éInstagram¤ò¤ß¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♡Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤«¤é¤Î¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÅÚÂæºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¡õ¤æ¤é¤®¥·¡¼¥º¥ó¡£µ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼é¤ê¡×¤âËº¤ì¤º¤Ë
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä²ÖÊ´¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£4·î¤Îµ¢¹ñ»þ¤ÏÆüËÜ¤Î²ÖÊ´¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¡Ö¥¨¥¹¥È¥é¡ÊAESTURA¡Ë¡×¤Î¥»¥é¥ß¥É¥ß¥¹¥È¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÅ´ÊÉ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë°¦ÍÑÉÊ
¡Ö¹¶¤á¡×¤Î¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¡¢¡Ö¼é¤ê¡×¤Î¥»¥é¥ß¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×Ä²³è¡£
¤³¤Î»°ÃÊ¹½¤¨¤Ç¡¢27ºÐ¤ÎÈ©¤ò°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª2·î¡¢3·î¤Ïµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¡¢È©¤â¿´¤âÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£³°¤«¤é¤Î¥±¥¢¤â¡¢Æâ¤«¤é¤Î¿©»ö¤â¡£º£ÆüÁª¤ó¤À¤â¤Î¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢º£·î¤â¥³¥Ä¥³¥Ä°ì½ï¤ËÈþÍÆ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦♡