【福岡県福岡市】クロックスがキャナルシティオーパにOPEN！「クラシック バレエ」などの新作も用意



レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、2月27日(金)、福岡市の中心地にあり、国内外から多くの人が訪れるキャナルシティオーパ1Fに、新店舗をオープンした。

幅広いラインナップを用意

新店舗では、キッズから大人まで幅広いラインナップを展開。

クロックスのアイコニックなアイテム「クラシック クロッグ」をはじめ、大流行中のファッショントレンドであるバレエコアを取り入れたクロッグ「クラシック バレエ」などの新作も取り揃えている。

また、フットウェアの穴に装着できるアクセサリー「ジビッツ チャーム」は、組み合わせ次第でアレンジ無限大。店内には「ジビッツ チャーム」をその場で選んでカスタマイズができる「ジビッツ テーブル」が設置され、豊富な種類の中から選ぶことができる。お気に入りのアイテムを付けることで、クロッグを自分らしくデコレーションすることが可能だ。

新作から定番モデルまで幅広いラインナップを用意しており、実際に試せるので、オリジナリティあふれる一足を手に取って体感してみて。

オープニング記念キャンペーンを実施



また、オープニング記念キャンペーンを開催。

税込1万円以上購入した先着100名に、「リルクラシック」をプレゼントする。「リルクラシック」は、クロッグをモチーフにした、キュートな笑顔が印象的なフィギュア。「ジビッツ チャーム」でカスタマイズも可能なかわいい限定アイテムをチェックしてみて。

なお、カラーは選べず、なくなり次第終了となる。

クロックスとHEYDUDEを展開

クロックス社は、女性、男性、子ども向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けている。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されている。

この機会に、キャナルシティオーパ1Fにオープンしたクロックスの新店舗に足を運んでみては。

■クロックス キャナルシティオーパ店

住所：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティオーパ 1F

クロックス HP：https://www.crocs.co.jp

クロックス Instagram：https://www.instagram.com/crocsjp

HEYDUDE HP：https://www.heydude.com

(ソルトピーチ)