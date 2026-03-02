脚上げが驚くほどスムーズ。行動を支えるストレッチパンツ【ザノースフェイス】のロングパンツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
シンプルで、強くて、しなやか。一年中頼れる一本【ザノースフェイス】のロングパンツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのロングパンツは、一年を通して山岳エリアでの行動を支えるために作られたパンツだ。ポリウレタンとリサイクルナイロンを一部使用した混紡生地は、高いストレッチ性を持ち、ニットのようにしなやかに伸びて動きに追従する。軽さと着心地の良さを両立し、長時間の行動でもストレスが少ない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
テーパードシルエットながら、立体的なパターン設計によって脚上げがスムーズで、クライミングや急登でも動きを妨げない。ハーネス使用を想定し、ウエストにバックルを設けないすっきりした腰周りに仕上げているため、装備との干渉も少ない。フロントファスナーはダブルスライダー仕様で、使い勝手にも配慮されている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルなデザインで、クライミングからハイキング、日常の外出まで幅広く使える汎用性の高さも魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
動きやすさと快適さを軸に、山でも街でも自然に馴染む一本となっている。
シンプルで、強くて、しなやか。一年中頼れる一本【ザノースフェイス】のロングパンツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのロングパンツは、一年を通して山岳エリアでの行動を支えるために作られたパンツだ。ポリウレタンとリサイクルナイロンを一部使用した混紡生地は、高いストレッチ性を持ち、ニットのようにしなやかに伸びて動きに追従する。軽さと着心地の良さを両立し、長時間の行動でもストレスが少ない。
→【アイテム詳細を見る】
テーパードシルエットながら、立体的なパターン設計によって脚上げがスムーズで、クライミングや急登でも動きを妨げない。ハーネス使用を想定し、ウエストにバックルを設けないすっきりした腰周りに仕上げているため、装備との干渉も少ない。フロントファスナーはダブルスライダー仕様で、使い勝手にも配慮されている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルなデザインで、クライミングからハイキング、日常の外出まで幅広く使える汎用性の高さも魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
動きやすさと快適さを軸に、山でも街でも自然に馴染む一本となっている。