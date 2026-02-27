こんにちはparameguです。

【parameguさんの記事をもっと読む】日々の暮らしに癒しの時間を。無印良品でつくるレトロ喫茶店風パフェ

家族がホッとできて楽しいお家暮らしを目指しています。

いつかは小さな喫茶店を開くのが夢で、Instagramでは日々のお家暮らしやカフェの様子を発信しています。

「写真を撮る」ということ、いまや私たちの暮らしに根付いている文化ですよね。

みなさんも、おでかけするとき記念にスマホでたくさん写真を撮ると思います。

スマホ、今は性能もよくてほんと便利です。

でも、私はあえてのレトロを語りたい。最近マイブームがありまして…

「写ルンです」


それは、「インスタントカメラ」です。

私が買ったのは超有名な「写ルンです」

富士フイルムが販売する世界初のレンズ付きフィルムカメラです。

今、レトロなものが流行して、「写ルンです」もひそかなブームになりつつあるのをご存じですか？

昔、全盛期だったころは1000円ぐらいだったような記憶ですが、先日購入した際は2700円ほどでした。

撮るときのカシャッということもなんだか懐かしい　▶　撮ってみたら


いまどきのエモい写真撮れるかなーとワクワクしながらカメラを構えました。

撮るときのカシャッということもなんだか懐かしくて、撮るのがとっても楽しかったです。

スマホやデジカメと違って、現像するまでわからない、というのもワクワクドキドキ…

早速現像してみた！のですが。

なんか暗い。。写真が暗い　▶キレイに撮れたのがこれ


現像してもらった袋を開けていざご対面！！

あれ？なんか暗い。。写真が暗い。

そうかしまった！

「フラッシュ」をたいていなかったんです。

今やスマホは勝手に補正して明るく撮影してくれるから、自動補正に慣れてしまった私。

アナログなカメラは暗めの室内でもフラッシュをたかなければいけないこと、わすれてました。

夜の撮影でフラッシュをたいて撮ったのだけはっきりくっきり　▶エモい写真撮れた？


夜の撮影でフラッシュをたいて撮ったのだけはっきりくっきり。

昼間でも暗いところではフラッシュが必要でした…

逆にとっても雰囲気があって新しい　▶いまどきのサービスも


こちらはキレイに撮れた初詣の写真です。

キレイといっても、なんか画質があえてくっきりしない、ちょっとざらついているところが逆にとっても雰囲気があって新しい。

やはり、スマホとは違う、「エモさ」がなんかありますね！！

写真のままだと活用しにくいなあと思ったのですが

なんとスマホにデータとして転送するサービスができてました！！

QRコードを読み取るとスマホにも楽々ダウンロードできます


さすが、今の時代ですね。このQRコードを読み取るとスマホにも楽々ダウンロードできます！

ネガの感じも懐かしくてエモい


だけどやっぱりこのネガの感じも懐かしくてエモい…

今の良さと、昔の良さをどちらも楽しめるのがいいですね。

次はフラッシュをきちんとたいてリベンジしたいです。

2026年の思い出、みなさんも是非インスタントカメラに収めてみませんか？

作＝paramegu