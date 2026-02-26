【ホラー】「その家を見ても絶対に入るな」位置情報が指し示すあるはずのない″家″…背筋の凍る展開に「眠れなくなった」のコメント届く【作者に聞く】
緩やかなホラー感とゾワッとした読後感で人気の、原作・梨さん、漫画・景山五月(@unyamho)さんがダッグを組んだ「コワい話は≠くだけで。」を紹介する。ドバドバ血をみせるシーンや恐怖で気が狂うようなシーンはなく、淡々と語られる実話風モキュメンタリー漫画がリアルで怖いと人気を集めている。
■「怖いシーンでは、読者の皆さんにちゃんと嫌な気持ちになってもらいたい」
ホラー作家・梨さんを原作に、景山五月さんが漫画家した本作「コワい話は≠くだけで。」。作品自体がモキュメンタリーであるため、それまで実録漫画を描いたことがなかった景山さんは「『実録っぽさ』を出すためということであれば、エッセイ漫画の作家さんが描いた作品を読んで参考にしています」と、単なる創作とは違う試みであったと語る。
「テンポ感やコマの構成など、演出にはかなり気を配っています。あとは怖いシーンの絵も、読者の皆さんにちゃんと嫌な気持ちになってもらいたいなと思って描いています」と本作に込めたこだわりを語る景山さん。読者から「軽い気持ちで読んだら、怖かった」「眠れなくなった」などのコメントが寄せられた本作以外にも、霊的な力がある兄妹を描いた創作漫画「早く帰ってきて」などが話題を集めている。
商業活動に悩んでいた当時、「好きな漫画を描いてコミティアで同人誌を出そう！」という景山さんの素直な気持ちから生まれた本作について、「兄と妹のキャラクターで何か作品を描きたいなと思っていたのと、ホラー的なものにちょっとチャレンジしたかったのが組み合わさって考えつきました」と制作のきっかけを教えてくれた。ちなみに、謎が多く残るラストに関して続編を希望する声も多く、景山さんとしても「描きたい」という気持ちはあるのだそう。
最後に景山さんは「これからも漫画をいろいろ描きたいと思っていますので、楽しんでいただければ幸いです」と読者へコメントを残してくれた。しっかりホラーが好きな人にはおすすめな本作、ぜひ読んでみて！
取材協力：景山五月(@unyamho)
