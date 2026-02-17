刀剣乱舞ONLINEカラコン新作！山姥切モデルの水光レンズ発売

大人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とカラーコンタクトブランド『en Giorno（アンジョルノ）』がコラボしたワンデーカラコンが登場します。刀剣男士の世界観を繊細に表現したレンズデザインとパッケージが魅力で、普段使いしやすい水光カラーに仕上げられているのもポイント。さりげなく作品の雰囲気を取り入れられる特別なアイテムです。

山姥切モデルの水光カラコン

「刀剣乱舞ONLINE×アンジョルノ 水光カラーシリーズ 1day」は、山姥切国広と山姥切長義の2振りをイメージしたワンデーカラコンです。

キャラクターの佇まいや雰囲気を表現したオリジナルのレンズデザインとパッケージが特徴で、瞳に自然な透明感と奥行きを演出する水光カラーを採用しています。

日常使いしながら作品の世界観を楽しめるデザインです。

2026年2月26日（木）10：00より、粧美堂ONLINE STOREおよび各ECモールにて発売されます。

upinkの新作マスカラ登場♡下まつ毛を盛る極細ロングタイプ

商品ラインナップ詳細

刀剣乱舞ONLINE×アンジョルノ 水光カラーシリーズ 1day 山姥切国広



価格：1,980円（税込）

1day 10枚入

DIA：14.2mm

着色直径：13.4mm

BC：8.6mm

含水率：38%

PWR：±0.00（度なし）、-0.50～-10.00

刀剣乱舞ONLINE×アンジョルノ 水光カラーシリーズ 1day 山姥切長義



価格：1,980円（税込）

1day 10枚入

DIA：14.2mm

着色直径：13.4mm

BC：8.6mm

含水率：38%

PWR：±0.00（度なし）、-0.50～-10.00

さりげなく楽しむ刀剣乱舞の世界

作品の魅力を日常に取り入れられる今回のカラコンは、ナチュラルな発色と透明感のある仕上がりが魅力です。

推しキャラクターを身近に感じられるデザインは、コスメ感覚で楽しめるのも嬉しいポイント♡

特別感のある限定コラボなので、刀剣乱舞ONLINEファンはぜひチェックしてみてください。