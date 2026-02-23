アンテプリマ/ワイヤーバッグ×シナモロール限定コレクション登場

アンテプリマジャパンは、サンリオの人気キャラクターシナモロールとコラボレーションした「CINNAMOROLL COLLECTION」を2026年3月6日（金）より発売。ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップで展開されます。シナモンの誕生日に合わせた特別なコレクションです。

全身立体バックパック

シナモロールの全身を立体的に編み上げた「CINNAMOROLL」は、価格132,000円（税込）、サイズW:28 H:26 D:13cm、カラーはLATTE METALLICO（オーロラホワイト）。

くるんとしたシナモンロールのようなシッポまで丁寧に再現されています。短長2種のチェーンが付属し、バックパック、ショルダーバッグ、ハンドバッグの3WAYで使用可能。

アンテプリマのシグネチャーであるワイヤーバッグならではの輝きが魅力です。

ショルダー＆フェイスポーチ

オーバルシルエットのボストン型ショルダーバッグ「CINNAMOROLL」は、価格69,300円（税込）、サイズW:26 H:11 D:7cm、カラーはLATTE METALLICO（オーロラホワイト）。

大きな耳がデザインのポイントで、コンパクトながらマチ付きで収納力も確保。

ころんとしたフェイス型ポーチ「CINNAMOROLL」は、価格47,300円（税込）、サイズW:15 H:7 D:3cm、カラーはLATTE METALLICO（オーロラホワイト）。

ポーチとしてはもちろん、バッグに添えてチャームのように楽しむのもおすすめです♡

シナモン誕生日に特別な輝きを

優しいイメージと愛くるしい表情をそのままワイヤーバッグで表現した今回のコレクション。細部までこだわり抜かれたデザインは、ファンはもちろん大人の女性にもぴったりです。

シナモンの誕生日に登場する特別なアイテムを、ぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてください。