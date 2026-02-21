¥â¥Æ¤ë½÷À¤ÎÉ¬¼ûÉÊ♡ ¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¡ß¥¥ì¥¤¤á¤ª·¤¡×ÆÃ½¸
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈà¤Ë²ñ¤¦Æü¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¡È¤¨¤Ã¤Á¤ß¡É¤òÂ¤·¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¤¤♡ ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃË¤Î¥³¥¦¥±´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Ê¡Ö¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¡ß¥¥ì¥¤¤á¤ª·¤¡×¤ÎÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ëÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
ÃË¤Î¥³Áê¼ê¤Ê¤é▶︎¡È¤¨¤Ã¤Á¤ß¡ÜÃæÏÂÍ×ÁÇ¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ
ÃË»Ò¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½÷¤ß¤ò¥¢¥Ô¤ë¤Î¤¬Ä¶½ÅÍ×¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ï°ú¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡ªÃæÏÂ¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¡ß¥¥ì¥¤¤á¤ª·¤
Cordinate ¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¤¥Ä¤¬¤è¤¯¤Ê¤¸¤à
Á´¿È¤ò¹õ¡ß¥°¥ì¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Çº£¤Ã¤Ý¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤â¡ý¡£
Item ¡Úrienda¡Û¥Ù¥ë¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹
½÷¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ä¤¢¤ï¤»¤ÇNOTÈ©¸«¤»¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
Item ¡ÚORiental TRaffic¡Û¥µ¥Æ¥ó¥ê¥Ü¥ó¥·¥å¡¼¥º
¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¹õ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¸·¤¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
Â¼À¥¼Ó±Ñ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤